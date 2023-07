Atelier créatif pour les enfants autour de l’escargot – Les escargots de Jade N° 4 Lieu-dit le moulin de Gérald Bersac-sur-Rivalier, 2 août 2023, Bersac-sur-Rivalier.

Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne

Activités manuelles réalisées en plein air, au pied des parcs d’élevage. En apprendre un peu plus sur l’escargot tout en s’amusant. Chacun pourra ramener ses réalisations. A partir de 3 ans..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 12:00:00. .

N° 4 Lieu-dit le moulin de Gérald

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Handicrafts in the open air, at the foot of the snail farms. Learn more about snails and have fun at the same time. Everyone can take home their own creations. Ages 3 and up.

Actividades manuales realizadas al aire libre, al pie de las granjas de caracoles. Aprenda un poco más sobre los caracoles mientras se divierte. Todos pueden llevarse a casa sus propias creaciones. A partir de 3 años.

Bastelaktivitäten, die im Freien am Fuße der Zuchtparks durchgeführt werden. Lernen Sie auf spielerische Weise mehr über die Schnecke. Jeder kann seine Werke mit nach Hause nehmen. Ab 3 Jahren.

