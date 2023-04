stages de poterie formation complète n° 1010 Route des Gaillanes, 1 janvier 2023, Roussillon.

Formation pro poterie par alternance sur 8 mois totalisant 8 modules de 35h accès sur l’apprentissage du tournage et de la décoration.

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-15 17:00:00. .

n° 1010 Route des Gaillanes poterie de Pierroux

Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Training pro pottery by alternation over 8 months totaling 8 modules of 35h access on the learning of turning and decoration

Formación profesional de alfarería por alternancia durante 8 meses con un total de 8 módulos de 35h de acceso para aprender a tornear y decorar

8-monatige duale Berufsausbildung in Töpferei mit 8 Modulen à 35 Stunden, in denen das Drehen und Dekorieren gelehrt wird

Mise à jour le 2023-03-07 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon