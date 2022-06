MZH – Concert

MZH – Concert, 10 août 2022, . MZH – Concert



2022-08-10 19:30:00 – 2022-08-10 22:30:00 Le MzH, Music zoo history project n’est pas une vaste entreprise scientifique visant à sauver la planète mais un trio formé de membres du groupe Merzhin qui nous font visiter au cours de leur set le formidable zoo de la musique : on y retrouve toutes les espèces les plus fabuleuses de Elvis à Pigalle, des Doors à Jo Dassin en passant par la Mano Negra. Le MzH, Music zoo history project n’est pas une vaste entreprise scientifique visant à sauver la planète mais un trio formé de membres du groupe Merzhin qui nous font visiter au cours de leur set le formidable zoo de la musique : on y retrouve toutes les espèces les plus fabuleuses de Elvis à Pigalle, des Doors à Jo Dassin en passant par la Mano Negra. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville