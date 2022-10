Mythomusée Lisieux, 22 octobre 2022, Lisieux.

Mythomusée

38 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

2022-10-22 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-21 18:00:00 18:00:00

Lisieux

Calvados

Pour sa nouvelle exposition, le Musée d’Art et d’Histoire choisit de

mettre en lumière le thème de la mythologie à travers des œuvres de

ses trois Musées.

Berceau de la civilisation grecque, les mythes sont bien plus que de

belles histoires à raconter. Ils ont à l’époque le statut de « religion

» qui font le pont entre les hommes et les Dieux. Ils sont à l’origine

d’une histoire, d’une langue, d’une mémoire commune et de leurs

transmissions.

Dès le XIVème siècle av J.C., on chante dans les Palais grecs mais

c’est la Guerre de Troie en 1180 av. J.C. qui donne lieu aux premières

épopées héroïques dont la plus grande et plus connue sera l’Illiade

d’Homère.

La tradition des mythes trouve un écho dans la Rome en pleine

expansion qui la calque et se l’approprie en modifiant notamment

les noms des dieux. Virgile, auteur de l’Eneide souhaite concurrencer

Homère en rédigeant un mythe fondateur pour Rome issu d’un héros

troyen.

Ovide et ses Métamorphoses sublime l’héritage grec.

La mythologie gréco-romaine devient donc une source d’inspiration

inépuisable et un sujet de prédilection pour les artistes de tous temps.

L’exposition Mythomusée propose d’explorer cette thématique à travers

les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, du Musée du

Vieux Manoir d’Orbec et du Château-Musée de Saint-Germain de Live

polemuseal@agglo-lisieux.fr +33 2 31 62 07 70

Lisieux

