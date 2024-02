MYTHOLOTRUC MuséoSeine Rives-en-Seine, samedi 6 avril 2024.

MYTHOLOTRUC MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Par la compagnie Marceline.

Dans MYTHOLOTRUC, c’est à vous de prendre les décisions pour les personnages ! Jugez plutôt.

Pendant que la belle Dionysette se prélasse au soleil, Grados et Maxineüs se battent. Pourquoi ?

Aucune idée. Eux-mêmes n’en ont pas la moindre idée. Vous saurez pour eux… en votant !

Comment ? C’est simple ! Avec des assiettes, rouges et jaunes, qu’on vous aura distribuées dès

le début du spectacle. Et ce sera pratiquement la même chose pour toutes les décisions, tous les

tournants scénaristiques, depuis le choix d’une robe jusqu’aux décisions les plus graves, comme

épouser quelqu’un, le trucider, ou lui faire une mayonnaise. Il y aura donc des choix multiples, de

l’interactivité, et tout ça, sans que le public n’ait jamais à bouger de sa chaise.

Dédale, Diane, Ulysse, le Cyclope, Ariane, Thésée, Zeus, Aphrodite, Pygmalion, Pandore… Tous les

héros de la mythologie grecque seront au rendez-vous. Enfin, tous… Ce sera en fonction de vous !

Soyez toutes et tous bien au courant vous ne verrez jamais le même spectacle !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement MYTHOLOTRUC Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine