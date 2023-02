MYTHOLOGIES – ESPACE CARPEAUX, COURBEVOIE ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS, 15 mars 2023, COURBEVOIE.

Conception et chorégraphie : Marie-Claude et Julien DEROUAULTLumieÌre : Alexis DAVIDCostumes : Marie-Claude PIETRAGALLADanseurs : Antonin VANLANGENDONCK, Raphaël DAL CONTEì, Manon CHAPUIS, Charlotte LE HIR, Amélie LAMPIDECCHIA, Solène MESSINA-ERNAUX, Joan CELLIER, Noah METEAU, Alois LECLET, Fanny COLLIARD, Carla BEìRAL, Manon ALINS, Robin SALLAT Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault

ESPACE CARPEAUX CAMILLE SAINT SAENS COURBEVOIE 15 boulevard A. Briand Hauts-de-Seine

Le jeune Théâtre du Corps

Un nouveau regard sur les grands mythes du répertoire classique : Cendrillon, Roméo & Juliette, Carmen, La Belle au Bois Dormant…

Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que les deux chorégraphes réinterprètent à travers une relecture contemporaine ?

Ils portent un nouveau regard sur ces grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif. Leur magie se conjugue avec l’universalité de leurs thèmes : l’amour, la mort, la fatalité, le désir. Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault créent ensemble le Jeune Théâtre du Corps, composé d’artistes de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion. Venus de la formation d’excellence artistique que constitue le CFA Pietragalla – Derouault, unique en son genre dans le milieu de l’art vivant. Ces jeunes danseurs du XXIIème siècle célèbrent un hymne à la vie, à la redécouverte de leur héritage dansé. Entre tradition et modernité, les 2 chorégraphes offrent à cette jeune génération une mythologie à l’image de leur temps.

Conception et chorégraphie : Marie-Claude et Julien DEROUAULT

LumieÌre : Alexis DAVID

Costumes : Marie-Claude PIETRAGALLA

Danseurs : Antonin VANLANGENDONCK, Raphaël DAL CONTEì, Manon CHAPUIS, Charlotte LE HIR, Amélie LAMPIDECCHIA, Solène MESSINA-ERNAUX, Joan CELLIER, Noah METEAU, Alois LECLET, Fanny COLLIARD, Carla BEìRAL, Manon ALINS, Robin SALLAT

