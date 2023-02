MYTHOLOGIES – Carré Belle Feuille, Boulogne-Billancourt CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE, 28 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

MYTHOLOGIES – Carré Belle Feuille, Boulogne-Billancourt CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE. Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 20:30 (2023-03-28 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Mythologies Compagnie Théâtre du Corps Mardi 28 mars à 20h30 Conception et chorégraphie de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, avec Antonin Vanlangendonck, Raphaël Dal Conté, Manon Chapuis, Charlotte Le Hir, Amélie Lampidecchia, Solène Messina Ernaux, Joan Cellier, Noah Meteau et Aloïs Leclet. La jeune troupe issue de cette formation d'excellence artistique allie fougue et énergie pour célébrer un hymne à la vie à la redécouverte du répertoire classique. Le meilleur de Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette ou La Belle au Bois Dormant : autant de chefs-d'œuvre aux thèmes universels ancrés dans l'imaginaire collectif réinterprétés par une relecture contemporaine.

CARRE BELLE FEUILLE – GRAND CARRE BOULOGNE BILLANCOURT 60 RUE DE LA BELLE FEUILLE Hauts-de-Seine

Mythologies Compagnie Théâtre du Corps Mardi 28 mars à 20h30 Conception et chorégraphie de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, avec Antonin Vanlangendonck, Raphaël Dal Conté, Manon Chapuis, Charlotte Le Hir, Amélie Lampidecchia, Solène Messina Ernaux, Joan Cellier, Noah Meteau et Aloïs Leclet.

La jeune troupe issue de cette formation d’excellence artistique allie fougue et énergie pour célébrer un hymne à la vie à la redécouverte du répertoire classique.



Le meilleur de Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette ou La Belle au Bois Dormant : autant de chefs-d’œuvre aux thèmes universels ancrés dans l’imaginaire collectif réinterprétés par une relecture contemporaine.

