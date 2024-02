Mytho perso / Pince-moi Festival Salle Beauséjour Le Conquet, samedi 16 mars 2024.

Mytho perso / Pince-moi Festival Salle Beauséjour Le Conquet Finistère

Conte et Théâtre d’objets. A partir de 8 ans. Cie Les Becs Verseurs. Écriture et interprétation Myriam Gautier. Regards extérieurs Olivier Rannou et Emma Lloyd

Sous le prétexte d’une mini-conférence autour de la mythologie grecque et dans un souci de vulgarisation, la narratrice nous présente la mythologie grecque comme une grande famille

…une grande famille, où tout le monde serait un peu mytho… .

Au cours de sa démonstration, celle-ci se laisse aller à quelques digressions sur sa propre famille… et sur ce qu’on ne dit pas toujours tout haut. Lors d’un tour de table, nous côtoyons les olympiens comme des proches, avec leurs petits travers et caractéristiques. On y (re)découvre les mythes d’Echo et Narcisse, Pandore ou Midas comme une confidence ou une anecdote. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 15:00:00

Salle Beauséjour Parc de Beauséjour

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne contact@theatreamolette.fr

