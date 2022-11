#Mytho ! contes et musique Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

13200 Amours, trahisons, conflits, tromperies, bêtises. La mythologie avait déjà tout inventé. En suivant l’histoire de la farouche Atalante, redécouvrez des dieux, des héros, des monstres venant du fin fond des temps et qui pourtant semblent si proches de nos préoccupations de simples mortels. Alliant récit et musique, ce spectacle revisite la mythologie de façon moderne où vous découvrirez comment une pomme a changé le destin du monde…



Informations pratiques

> À partir de 7 ans

> Séservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. Pour fêter Noël le musée vous propose quatre après-midis de contes en compagnie de Pierre Padaillé, passeur d’Histoire et d’histoires (Cie Les 3 Pommes) et Vincent Brégère, musicien. Presqu’île du Cirque-Romain Musée Départemental Arles antique Arles

