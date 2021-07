Paris Jardin Truillot,Paris 11e Paris Mythes, un spectacle de l’ensemble Pulcinella et la compagnie IN Jardin Truillot,Paris 11e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jardin Truillot, Paris 11e, le mercredi 21 juillet à 18:00

**Mythes** Ophélie Gaillard, violoncelliste en alternance avec Marion Oudin Ingrid Estarque, danse et conception Aurélia Arto, conteuse Avec _**Mythes**_, nous vous proposons de revisiter les savoirs ancestraux transmis par la tradition orale et d’élaborer avec le public un nouveau langage à la frontière du son, du geste et du mot. Trois femmes portent ce spectacle qui s’adresse aux petits comme aux grands. Elles interagissent et convoquent le public au coeur d’une nouvelle scène ouverte au grand ciel, espace sacré au cœur de la cité. La musique porte l’émotion au-delà des mots et les fait danser dans l’espace, la danse urbaine et contemporaine interroge les sensations, illustre la lecture des textes, fouille la mémoire et cherche à découvrir le sens caché de ces récits ancestraux. **Musiques extraites de :** Variations sur les folies d’Espagne – Marin Marais Une jeune fillette, Chanson de la renaissance Lamentation – Giovanni Sollima Suite pour violoncelle no 3 – Britten **Textes inspirés des contes de** La femme squelette Le vilain petit canard

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

dans le cadre de l'opération mon été ma région

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T18:00:00 2021-07-21T19:00:00

