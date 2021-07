Paris Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard) Paris Mythes – Spectacle Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mythes – Spectacle Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard), 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Trois femmes portent ce spectacle qui s’adresse aux petits comme aux grands. Elles interagissent et convoquent le public autour d’une nouvelle scène ouverte au grand ciel, espace sacré au cœur de la cité. Mythes Un spectacle porté par Ophélie Gaillard, en alternance avec Marion Oudin – Violoncelle Ingrid Estarque – Danse, chorégraphie et conception Aurélia Arto – Contes Être créatif, c’est ajouter de la vie à la vie. Ce projet de lecture dansée s’inspire du livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Psychanalyste jungienne, docteure en ethnopsychologie clinique, poétesse et spécialiste de la biologie animale, Clarissa retrace les contours de l’archétype de la Femme Sauvage dans son ouvrage en utilisant les contes connus de notre enfance, tel que Le vilain petit canard ou la femme squelette, autant de trésors hérités de différentes traditions populaires. Les histoires, les contes, les mythes aiguisent notre vision des choses, et nous aident à mieux comprendre et traverser les grandes étapes de la vie. Les contes nous permettent de développer plusieurs niveaux de lecture et cet enseignement mène au cœur de la connaissance de soi. La narration ainsi partagée invite à s’interroger, conduit à traverser des états intérieurs. Certains mots provoquent l’ouverture de nouveaux espaces en soi et à d’autres façons d’être au monde. Avec Mythes, nous vous proposons de revisiter les savoirs ancestraux transmis par la tradition orale et d’élaborer avec le public un nouveau langage à la frontière du son, du geste et du mot. La musique porte l’émotion au-delà des mots et les fait danser dans l’espace, la danse hip-hop et contemporaine interroge les sensations, illustre la lecture des textes, fouille la mémoire et cherche à découvrir le sens caché de ces récits ancestraux.

Trois femmes portent ce spectacle qui s’adresse aux petits comme aux grands. Elles interagissent et convoquent le public autour d’une nouvelle scène ouverte au grand ciel, espace sacré au cœur de la cité. Danses urbaines : Hip hop, Breakdance, Krump, Danse contemporaine Musiques extraites de : Variations sur les folies d’Espagne – Marin Marais Une jeune fillette, Chanson de la renaissance Lamentation – Giovanni Sollima Suite pour violoncelle no 3 – Britten Textes inspirés des contes de : La femme squelette Le vilain petit canard Spectacles -> Autre spectacle Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard) 5 avenue Jean Aicard Paris 75011

3 : Rue Saint-Maur (138m) 2 : Ménilmontant (189m)

Contact :Les Agents Réunis – Culture Autrement 09 70 40 64 69 lesagentsreunis@gmail.com https://www.lesagentsreunis.com https://www.facebook.com/cultureautrement Spectacles -> Autre spectacle Plein air;Musique;Enfants

Date complète :

2021-07-09T18:00:00+02:00_2021-07-09T19:00:00+02:00

(c) Judith Arazi

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard) Adresse 5 avenue Jean Aicard Ville Paris lieuville Square Georges Sarre (ex square Jean Aicard) Paris