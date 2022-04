MYTHES ET RITES DANS LA CULTURE METAL A CLISSON Clisson, 22 juin 2022, Clisson.

MYTHES ET RITES DANS LA CULTURE METAL A CLISSON ESPACE SAINT JACQUES 9, rue Docteur Duboueix Clisson

2022-06-22 – 2022-06-22 ESPACE SAINT JACQUES 9, rue Docteur Duboueix

Clisson 44190

Le metal est devenu, en un demi-siècle, bien plus qu’une musique. L’utilisation

de différentes sources d’inspiration, au cours de ses décennies d’existence,

a participé à façonner un imaginaire spécifique prenant à la fois sens dans

la musique et la mise en scène des membres de la communauté des

metalheads. Pourtant, la culture metal ne se donne pas pour vocation de reproduire

historiquement une période. Elle emploie différents éléments afin de développer son propre univers en se le réappropriant, parfois en les détournant, afin d’aborder différentes

thématiques constitutives de la communauté.///

La culture metal a ainsi développé ses propres mythes et rites, générant ses

propres pratiques, donnant sens à la communauté de passionnés.///

L’actuelle conférence portera intérêt, en ciblant certains groupes (via leur iconographie, leur musique et leur esthétisation du corps), à décrypter l’imaginaire metal afin de mettre en

lumière la réappropriation culturelle au sein de la communauté metal et ce qui « fait sens » pour les metalheads.///

Conférence sur la musique metal : initiation à sa culture, ses mythes et ses rites.

