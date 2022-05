Mythes de sel Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Spectacle en partenariat avec Les Amis de la gède. Création artistique de Luis Peñaherrera (metteur en scène, acteur), Marja Nykanen (actrice marionnettiste), Mayra Espana (voix chantée), Sergio Romero (musicien percussionniste) ​Théâtre de marionnettes, conte et musique autour de légendes et mythes péruviens. Tout public, à partir de 8 ans. **Pour tous renseignements et réservations :** Musée des Marais salants Place Adèle-Pichon 44740 Batz-sur-Mer 02 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr Spectacle en partenariat avec Les Amis de la gède. Création artistique de Luis Peñaherrera (metteur en scène, acteur), Marja Nykanen (actrice marionnettiste), Mayra Espana (voix chantée), Sergio … Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

