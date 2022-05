Mystically Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Mystically Dole, 9 juin 2022, Dole. Mystically Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole

2022-06-09 19:30:00 – 2022-06-09 22:30:00 Au Détour 47 Rue Léon Chifflot

Dole Jura Dole EUR MYSTICALLY c’est deux voix, deux empreintes pour une seule et même vibration…

L’essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d’un Reggae Roots aux sonorités afro-caribéennes mêlées de Soul et d’influences World. contact@audetour-dole.fr https://audetour-dole.fr/ MYSTICALLY c’est deux voix, deux empreintes pour une seule et même vibration…

L’essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d’un Reggae Roots aux sonorités afro-caribéennes mêlées de Soul et d’influences World. Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Ville Dole lieuville Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Mystically Dole 2022-06-09 was last modified: by Mystically Dole Dole 9 juin 2022 Dole Jura

Dole Jura