Montpellier

Herault Les planètes s’alignent à nouveau pour la 3ème édition de notre événement dédié à la spiritualité, à l’astrologie, aux sciences inexpliquées.

Couture accompagne ses visiteurs dans leur quête de #spiritualité à travers des exposants de qualité, formés aux médecines douces ou alternatives, aux techniques de guidance, aux #oracles et autres techniques de communication mystiques ! Sur place vous pourrez réserver vos consultations auprès de nos intervenants, participer aux conférences et aux différents ateliers.

