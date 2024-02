MYSTIC FREQUENCIES PsyTrance Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 21 février 2024.

MYSTIC FREQUENCIES PsyTrance Lilla Records 21 et 22 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T20:30:00+01:00 – 2024-02-21T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-22T00:00:00+01:00 – 2024-02-22T00:30:00+01:00

Pour sa 1ére escale au fameux Bistrot, LILLA RECORDS plonge ST SO dans un vortex psychédélique mystique, où les fréquences transcendantes de la Psytrance fusionnent avec les couleurs vivantes de l’Art Psychédélique.

Écoutez, regardez, puis ressentez et laissez-vous transporter dans l’inexploré lors de ce voyage (Psy)Sensoriel unique.

LINE-UP ; PSYTRANCE-DARKPSY-FOREST

GENDER FLUID (YAZ Records)

Passionné de musique psychédélique, Amine Aka Gender Fluid est un fervent défenseur de la fête libre ! Né au Maroc, Amine s’installe à Montpellier en 2013, où il devient un habitué du Mélomane Club, et marque sa présence notamment en mixant au Hadra et au Primitif Festival.

En 2017, il fonde la plateforme éducative UNIVERSITEK dédiée aux musiques électroniques. Il organise également plusieurs soirées underground avant de se lancer dans la production phonographique en co-fondant le label YAZ Records en 2020. YAZ (ⵣ) qui symbolise l’Homme Libre dans la culture Amazigh.

soundcloud.com/gender_fluid

instagram.com/dj.genderfluid

MØMZ (Lilla Records)

Passionné de Musique et enfant d’une culture méditerranéenne fêtarde et solaire, MøMz trouva sa joie derrière les platines en 2019 et décida alors de s’investir corps et âme dans cette voie.

Digger de son à l’oreille gourmande et cosmopolite, il est en perpétuelle recherche de nouvelles pépites pour saucer son public et ses interminables playlists .

En dépit de son tempérament détendu, ses sets sont une véritable explosion d’énergie, avec un flow intense et incessant.

Chaque set est une histoire qui se danse, et un mélange surprenant de drops percutants, mélodies envoûtantes, et paroles captivantes, qui unifient et enflamment le Dancefloor.

on.soundcloud.com/esr3o

instagram.com/momz_dj

MOWGLITCH (Lilla Records)

Mehdi, originaire de Marrakech et d’Essaouira, a baigné lors de son enfance dans la culture de la musique Trance Gnawa.

Mais c’est à son arrivée en France que la musique Psytrance donne un tournant dans ses choix musicaux, déterminé à allier des textures organiques et une atmosphère profonde.

Il décide alors de lancer son projet Mowglitch, orienté Psytrance Forest afin de partager au plus grand nombre les couleurs de son passé.

soundcloud.com/user-107458569

instagram.com/mowglitch

R-PROJEKT (Nothing Is Done)

Guitariste et passionné de musique depuis son plus jeune âge, c’est en 1999 que R-Projekt (Aka Dj Blast à l’époque) découvre les boites Belges et l’univers du Club. Tout de suite il achète sa première paire de platines et ses premiers vinyls (Hardcore pour démarrer), quelques mois plus tard la découverte du Cherrymoon le fera passer à la Techno / Trance / Hardtrance pour de nombreuses années. Il occupera plus tard une résidence de deux ans à la mare aux diables dans un style plus varié pour ensuite s’occuper du projet du Sub (Templeuve Be) et de sa direction artistique en 2009, tout ça sous le pseudo d’Agent Cooper. En 2014 il croise la route de la Psytrance en soirée à Anvers, la découverte de cette musique, et tout son univers, est une révélation et le fait revenir aux platines plus motivé que jamais. Son nouveau projet s’appelle R-Projekt et en 2017 il rejoint l’association Nothing Is Done. Adepte de Full On, mais pas que…. Il envoie des sets toujours plus énergiques!

mixcloud.com/RprojeKt

facebook.com/rprojektmusic / instagram.com/rprojekt

VISUAL & PSYCHEDELIC ART

Psychedelic VJing (@mr_nuage)

Monsieur Nuage, fidèle partenaire depuis des années chez Nothing is Done, où la musique électronique rime avec expériences psychédéliques. Cet artiste recherche des vibes, des sourires, une aventure musicale et artistique à chaque évènement, c’est pourquoi il vous a concocté spécialement pour l’occasion une installation originale pour un set vjing/mapping qui durera toute la soirée! A travers sa pratique artistique, Monsieur Nuage, nous transporte dans un univers graphique, coloré et décalé. Avec pas loin de vingt années d’expérience dans le mélange vidéo et le mapping.

FB facebook.com/monsieurnuage

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4JP2u2D8c »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.