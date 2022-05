MYSTERY GAME – VIAS Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

MYSTERY GAME – VIAS Vias, 10 août 2022, Vias.

2022-08-10 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-10 20:30:00 20:30:00

Vias Hérault Vias En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues avec Mister Aventure.

Le détective Kabold passe son temps à traquer les criminels, mais pas n’importe lesquels ceux qui naviguent à travers le temps ! Vias

Vias Hérault