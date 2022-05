Mystery Game : Da Henri Code

Mystery Game : Da Henri Code, 18 août 2022, . Mystery Game : Da Henri Code

2022-08-18 20:15:00 – 2022-08-18 21:30:00 Mystery Game par Ludik Concept. Tout public, dès 12ans.

M. White, un riche excentrique, a racheté le Château-musée de Nérac. Il a en sa possession un cryptexte qui, d’après lui, appartenait à Henri IV. Il décide de faire appel à vous: des experts qui pourraient trouver dans le château le code qui ouvrira le sésame…

Une animation d’un nouveau genre: à mi-chemin entre un escape game, un jeu de piste et un jeu coopératif, ce mystery game permettra à plusieurs équipes de s’affronter. Chaque groupe devra user d’ingéniosité pour résoudre les énigmes avant les autres concurrents. Mystery Game par Ludik Concept. Tout public, dès 12ans.

