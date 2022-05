MYSTERY GAME – CAP D’AGDE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

2022-07-20

2022-07-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-20 20:30:00 20:30:00

Agde Hérault Agde En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues avec Mister Aventure.

Le détective Kabold passe son temps à traquer les criminels, mais pas n’importe lesquels ceux qui naviguent à travers le temps !

Venez en aide au détective, il vous permettra de remonter le temps pour découvrir des secrets enfouis liés au patrimoine local.

>parcours enfant et parcours adulte

>départs de 15h à 20h30 durée moyenne 1h à 1h30

>Tarif : 10 €/personne 30€/équipe de 3 à 5 personnes

>Renseignements : 06.10.35.16.01 #ESCAPADEPATRIMOINE

