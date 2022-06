Mystery Game au château des Baumes Istres, 16 juillet 2022, Istres.

Mystery Game au château des Baumes Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres

2022-07-16 – 2022-07-16 Château des Baumes 48 Boulevard Dethez

Istres 13800

Vous êtes conviés à tenter de percer un ancien mystère qui frappa le château il y a environ 70 ans. Suite au violent trépas de la domestique du château, une rumeur persiste et semble prendre de l’ampleur depuis quelques temps : la Dame des Baumes, une entité non identi-fiée, hanterait les lieux… Oserez-vous relever le défi et participer à cette enquête à travers le temps, dans le lieu même où, paraît-il, l’ombre du fantôme rôde encore ?



Un jeu scénarisé par Escape Mind, spécialiste des escapes games à Istres.

Participez à une expérience unique dans un lieu magique, le château des Baumes, maison de maître de style Italien, datant du XIXème siècle et entièrement restaurée.

Vous êtes conviés à tenter de percer un ancien mystère qui frappa le château il y a environ 70 ans. Suite au violent trépas de la domestique du château, une rumeur persiste et semble prendre de l’ampleur depuis quelques temps : la Dame des Baumes, une entité non identi-fiée, hanterait les lieux… Oserez-vous relever le défi et participer à cette enquête à travers le temps, dans le lieu même où, paraît-il, l’ombre du fantôme rôde encore ?



Un jeu scénarisé par Escape Mind, spécialiste des escapes games à Istres.

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres

dernière mise à jour : 2022-05-18 par