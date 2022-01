Mystérieux Cristaux – Atelier Enfants Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Mystérieux Cristaux – Atelier Enfants Arbois, 15 février 2022, Arbois. Mystérieux Cristaux – Atelier Enfants Maison Pasteur (Arbois) 83 Rue de Courcelles Arbois

2022-02-15 – 2022-02-15 Maison Pasteur (Arbois) 83 Rue de Courcelles

Arbois Jura Arbois Jura EUR 7 7 Mardi 15 février 2022 à la Maison Pasteur d’Arbois, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Atelier pour les enfants à partir de 6 ans : « Mystérieux cristaux », pour plonger dans l’univers fascinant des cristaux. Les cristaux ont de tout temps fasciné les peuples de la Terre par leur beauté. Venez pénétrer dans un univers aux multiples facettes ! Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver!

Port du masque obligatoire.

Présence d’un adulte obligatoire. Les prochains ateliers enfants à la Maison Pasteur:

Jeudi 17 février Adaptations des animaux

Mardi 22 février Magie de la luminescence

Jeudi 24 février Messages secrets/Codes, à partir de 8 ans ! maisonarbois@terredelouispasteur.fr +33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2022/01/24/ateliers-famille-vacances-fevrier-2022/?utm_source=Newsletter+Terre+de+Louis+Pasteur&utm_campaign=48c0621a37-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_12_06_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_95bb1012c2-48c0621a37-237731117 Mardi 15 février 2022 à la Maison Pasteur d’Arbois, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Atelier pour les enfants à partir de 6 ans : « Mystérieux cristaux », pour plonger dans l’univers fascinant des cristaux. Les cristaux ont de tout temps fasciné les peuples de la Terre par leur beauté. Venez pénétrer dans un univers aux multiples facettes ! Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver!

Port du masque obligatoire.

Présence d’un adulte obligatoire. Les prochains ateliers enfants à la Maison Pasteur:

Jeudi 17 février Adaptations des animaux

Mardi 22 février Magie de la luminescence

Jeudi 24 février Messages secrets/Codes, à partir de 8 ans ! Maison Pasteur (Arbois) 83 Rue de Courcelles Arbois

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Maison Pasteur (Arbois) 83 Rue de Courcelles Ville Arbois lieuville Maison Pasteur (Arbois) 83 Rue de Courcelles Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Mystérieux Cristaux – Atelier Enfants Arbois 2022-02-15 was last modified: by Mystérieux Cristaux – Atelier Enfants Arbois Arbois 15 février 2022 Arbois Jura

Arbois Jura