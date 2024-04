Mystérieuses créatures du sol : Exposition photographique de Philippe Lebeaux Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Mystérieuses créatures du sol : Exposition photographique de Philippe Lebeaux Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Les Jardins du Muséum à Borderouge Gratuit, accès libre.

Les Jardins du Muséum vous ouvrent leurs portes pour la 21ème édition des « Rendez-vous aux Jardins » qui seront cette année sur le thème des cinq sens. Laissez-vous emporter par la symphonie de couleurs, les parfums envoûtants et murmures apaisants pour une expérience sensorielle unique. Un festin pour les sens au cœur des Potagers du monde.

Photographe/vidéaste engagé pour la sauvegarde des sols et sa biodiversité, l’aventure de Philippe Lebeaux commence en 2006 avec la découverte des collemboles, ces petites bestioles dépourvues d’ailes de deux millimètres en moyenne, dont la densité peut atteindre 10 millions de sujets au m³. Il est l’auteur de livres, publications scientifiques, films, expositions et a reçu plusieurs prix et distinctions. Pour cette exposition, il a photographié une faune totalement insoupçonnée, mais fascinante et surtout très utile au fonctionnement des sols.

Samedi 1er dimanche 2 juin

De 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 Métro : ligne B – station Borderouge

©Philippe Lebeaux