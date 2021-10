MYSTÉRIEUSES CHAUVES-SOURIS: CES ESPÈCES DISCRÈTES QUI PEUPLENT LE WARNDT! Longeville-lès-Saint-Avold, 26 novembre 2021, Longeville-lès-Saint-Avold.

Longeville-lès-Saint-Avold Moselle Longeville-lès-Saint-Avold

Venez découvrir la vie et les particularités des chauves-souris vivant sur notre territoire et particulièrement dans le Warndt. Vous découvrirez également les menaces qui pèsent sur les chiroptères et les actions de préservation mises en place pour les préserver, mais également ce que vous pouvez faire à votre échelle. Animation à portée scientifique : découverte des chauves-souris et de leur écologie au moyen d’un exposé s’appuyant sur un diaporama comprenant photos et vidéos. Passe sanitaire et port du masque requis.

pe.bastien@cpepesc-lorraine.fr +33 6 43 68 91 00

David Aupermann

