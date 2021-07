Mystérieuse Tourbière Brennilis, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Brennilis.

Mystérieuse Tourbière 2021-07-14 – 2021-07-14

Brennilis Finistère Brennilis

« Mystérieuse Tourbière » est un Escape-Game qui vous permet de découvrir les surprises naturalistes, les histoires merveilleuses, et les rencontres étonnantes que vous réserve la tourbière du Vénec.

Il se joue en famille ou par équipe de 6 personnes maximum (à partir de 6 ans)

Tous les mercredis et jeudis de 14h à 16h.

Réservation obligatoire : 06 07 22 91 77

Tarif : 2€/personnes et 4€ pour les familles.

Maison de la réserve Naturelle et des Castors de Brennilis : 02 98 99 65 76

dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ