Mysteria / Membres de l’Orchestre et du Chœur musicAeterna Philharmonie de Paris, 5 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 décembre 2021

de 16h30 à 18h30

Les musiciens et les choristes de musicAeterna gravitent dans la salle et embarquent le public pour une expérience inédite.

Puisant aussi bien dans le répertoire médiéval tardif que dans le classique ou le contemporain, ils invitent à une écoute différente, imprégnée de mystère.

Les membres de l’orchestre et du chœur musicAeterna ont conçu un programme aux couleurs initiatiques. Pour ce concert-performance, les mystères de l’expressivité et de la sonorité, portés par les prodiges non moindres que sont les voix et les instruments, se déploient à la faveur d’un vaste panorama musical : les merveilles de l’Ars Nova avec Guillaume de Machaut, clerc et chevalier du XIVe siècle ; toute la poésie et la mélancolie de John Dowland, qui au XVIIe siècle porta à son sommet l’art du luth et de la viole ; la subtile poésie sonore d’Helmut Lachenmann, qui depuis des décennies poursuit son exploration, impalpable et oscillante, des infinis mystères du son.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22698 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

