Mystères & sortilèges : un jeu géant dans l’univers des sorciers Bourges, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bourges.

Mystères & sortilèges : un jeu géant dans l’univers des sorciers 2021-07-17 13:30:00 – 2021-07-17 17:30:00

Bourges Cher

12.5 EUR L’univers des sorciers envahit les rues du centre-ville de Bourges. Cette année, les cinq plus grandes écoles du monde magique se réunissent à Dragastel lors d’une grande cérémonie. Mais rien ne se passe comme prévu, les directeurs des 5 écoles se font capturer et les boucliers protégeant les écoles sont menacés ! Les sorciers, en petit groupe de 3 à 5 joueurs maximum doivent agir au plus vite pour découvrir qui est à l’origine de tout cela ! Choisissez votre maison, parcourez les rues de votre ville pour résoudre l’enquête et sauver les écoles avant qu’il ne soit trop tard. ? Rapportez un maximum de points pour votre maison et faites-la triompher ! Défis à relever, enquête, jeux et quêtes annexes, seuls les Les lieux de RDV vous seront confirmés par email quelques jours avant l’événement.

La magie envahit les rues du centre ville de Bourges avec un jeu géant dans l’univers des sorciers.

Réservation sur le site

+33 6 24 94 85 73 http://www.221banimations.com/

