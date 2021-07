Paris Jardin du Ver Têtu Paris Mystères Pécéères Jardin du Ver Têtu Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mystères Pécéères Jardin du Ver Têtu, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 14h30 à 15h40

gratuit

Pièce de théâtre joyeusement anti-COVID Mystères Pécéères parle du COVID, de la COVID, du vide intersidéral que nous traversons depuis maintenant plus d’un an. Il est temps d’en finir, il est temps de revivre, il est temps d’en rire, oui ! Le virus nous sidère ? Souvenons-nous que nous pouvons nous jouer de tout. Sur le mode du théâtre de foire, dans une visée comique et cathartique, la pièce évoque notre étrange époque pandémique à travers 24 pastilles exubérantes, réjouissantes, régénérantes ! Mystères Pécéères – Texte et mise en scène : Catherine Richon Avec : Charlotte Durand, Micaëla Etcheverry, Marine Maluenda, Benjamin Balthazar Lebigre, Catherine Richon

(Pour plus de fun partagé – et pour coller à l’imprévisible auquel les confinements et couvre-feu successifs nous ont habitués, la distribution des rôles est tirée au sort au début de chaque représentation). Création 2021 Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations Spectacles -> Théâtre Jardin du Ver Têtu 22 rue Bernard-Tétu Paris 75019

7 : Corentin Cariou (398m) 7 : Crimée (589m) 60 54 RER E – Rosa Parks T3B- Rosa Parks

Contact :La Générale de Théâtre lagenerale@yahoo.com https://www.lageneraledetheatre.com https://www.facebook.com/lageneraledetheatre/ https://twitter.com/GdeTheatre Spectacles -> Théâtre Plein air

Date complète :

2021-07-30T14:30:00+02:00_2021-07-30T15:40:00+02:00

Don’t Feed the Cat

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Ver Têtu Adresse 22 rue Bernard-Tétu Ville Paris lieuville Jardin du Ver Têtu Paris