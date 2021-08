Béziers Béziers Béziers, Hérault MYSTERES ET SORTILEGES 3 – ENQUETE GEANTE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault EUR 12.5 16.5 Venez retrouver l’univers des sorciers dans les rues du centre-ville en participant à une enquête géante!

Jeux et quêtes annexes, défis, enquêtes, choisissez votre maison et sauvez vos camarades avant qu’il ne soit trop tard.

Inscription obligatoire sur le site internet de l’organisateur. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de la MAM.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

