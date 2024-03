Mystères et merveilles de la fertilisation des sols : une journée unique chez Germiflor Germiflor Aussillon, vendredi 7 juin 2024.

Là où la terre rencontre la science et la passion

Découvrez les secrets des fertilisants naturels à Germiflor

Le 7 juin 2024, Germiflor, pionnier dans la fabrication de fertilisants organiques et organo-minéraux depuis 1885, vous convie à une exploration inédite au cœur de ses mystères. Située dans le charmant cadre de Mazamet, notre entreprise dévoile ses portes pour une occasion spéciale durant les Journées Nationales de l’Agriculture. Ce sera une opportunité exceptionnelle de percer les secrets de la terre et de la nature, magnifiés par le savoir-faire humain, dans un lieu où les premiers engrais organiques ont vu le jour suite à l’activité du délainage à Mazamet.

Une journée immersive et enrichissante

Votre aventure débutera dès l’aube avec un accueil chaleureux accompagné d’un petit déjeuner gourmand pour bien démarrer la journée. Après une brève mise en sécurité, nous vous inviterons à plonger dans l’histoire fascinante de Germiflor, une saga familiale ancrée dans l’amour profond de la terre, des plantes et de l’innovation.

Au cœur du processus : le Mazor et l’économie circulaire

La visite débutera sur le Mazor®, essence même de notre production, tout en mettant en lumière notre engagement envers l’économie circulaire dans la production de fertilisants. Vous serez guidés à travers nos installations où nous dévoilerons les procédés de fabrication de nos fertilisants pour l’agriculture biologique, vegan, ou conventionnelle, démontrant comment le respect de l’environnement, l’agronomie, la valorisation des ressources s’entremêlent pour créer des fertilisants d’exception adaptés pour chaque type de sol et chaque type de cultures.

Savoir-faire et impact sur la terre

Durant cette visite, nous mettrons un point d’honneur à expliquer les critères essentiels guidant le choix d’une fertilisation adaptée, que vous soyez agriculteur chevronné ou jardinier amateur ou même curieux de savoir ce qu’est la fertilisation. Ces connaissances sont cruciales pour garantir non seulement la qualité des récoltes, la santé des sols et leur fonctionnement mais aussi l’innocuité des produits, des aspects fondamentaux pour la santé de notre planète et de ses habitants.

Pause conviviale : un repas partagé

Avant de nous aventurer dans l’après-midi d’ateliers pratiques, nous marquerons une pause gourmande. Nous serons honoré de vous offrir un moment de convivialité en notre compagnie autour d’un repas composé de produits locaux, reflétant notre engagement envers le soutien des producteurs de notre région et la valorisation du terroir. Ce sera un moment privilégié pour échanger, se détendre et savourer ensemble les saveurs de notre belle région, avant de continuer notre immersion dans le monde de l’agriculture durable.

Main verte et partage

L’après-midi sera dédié à un atelier de jardinage interactif, où vous apprendrez à nourrir vos plantes avec amour et expertise grâce à nos produits. Chaque participant aura l’occasion de mettre en pratique ces connaissances sur une plante, qu’il pourra ensuite emporter chez lui, accompagnée de petits goodies en souvenir de cette journée exceptionnelle.

Réservez votre place pour une exploration noubliable

Ne laissez pas passer cette chance unique de découvrir les coulisses de la fabrication de fertilisants chez Germiflor, et d’approfondir votre compréhension de l’impact significatif d’une fertilisation judicieuse et respectueuse de l’environnement. Rejoignez-nous pour une journée d’éveil, de passion, et d’échange, au cœur de l’innovation durable. Les places étant limitées, assurez-vous de réserver la vôtre pour plonger dans les mystères et merveilles de Mazor et de l’économie circulaire. Limité à 25 personnes pour garantir une expérience intime et de qualité, cet atelier promet d’être un moment de partage et d’apprentissage précieux.

