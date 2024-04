Mystères et lumières Musée Electropolis Mulhouse, samedi 20 avril 2024.

Mystères et lumières Livrets de jeu au Musée Electropolis sur la flamme olympique et l’ampoule. 20 avril – 5 mai Musée Electropolis Tarifs habituels du musée : Adulte : 10€ Enfant de 4 à 17 ans inclus : 5€ Famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€ Tarif réduit : 8€

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Du 20 avril au 5 mai 2024.

Le musée est fermé le 1er mai.

Les enfants découvriront le musée de manière ludique, grâce à un livret de jeu, disponible à l’entrée, s’articulant autour de la lumière électrique.

La flamme olympique est en route pour Paris et croise l’ampoule électrique. Ensemble elles vont parcourir le musée afin de découvrir les étapes qui nous ont permis de passer de la flamme à l’ampoule.

Dans les salles du musée, se trouve une énigme, que le visiteur (accompagné de son parent) va devoir résoudre. Chaque niveau a des énigmes différentes, une sortie idéale pour toute la famille.

Bien que ces livrets se fassent en autonomie, la présence et l’implication des parents accompagnateurs est nécessaire.

Deux livrets seront proposés aux visiteurs, un à destination des 4-7 ans, et l’autre à destination des 8-12 ans.

Parcours libre, sans réservation.

2 niveaux de jeux : 4-7 ans et 8-12 ans.

Durée : environ 1 heure suivant le niveau

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Musée Electropolis