MYSTÈRES DANS LA CATHÉDRALE Place Saint-Michel Le Mans, samedi 27 juillet 2024.

De nouveaux Mystères ! De nouveaux fantômes ont été capturés et durant tout l’été seront enfermés dans la cathédrale. Il y aura certes du danger à venir les voir, les écouter mais si vous êtes un tant soit peu courageux et aventurier.

Compagnie des Gens Pluriels

[Théâtre déambulatoire]

Chaque vendredi et samedi soir, fantômes et gargouilles vous guident dans la cathédrale Saint-Julien. Ils vous présentent ceux qui ont fait la légende de cet édifice majestueux avec des récits inédits qui vous transportent à travers le temps…

Entrez et découvrez les nouveaux mystères dans la cathédrale !

Place Saint Michel | Porche Royal (21h15 juillet 21h août)

Programme détaillé à venir… 8 8 EUR.

Début : 2024-07-27 21:15:00

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

