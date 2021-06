Pont-Aven Musée Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Mystères au musée Musée Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Redécouvrez les œuvres du musée au rythme des extraits de polars lus à haute voix. Durée: _**45 minutes**_ _Départ dans la salle Julia_

Gratuit et ouvert à tous.

Suspense au musée : laissez-vous porter par des lectures ponctuées d’énigmes avec le Chien Jaune de Concarneau. Musée Pont-Aven Place Julia Pont-Aven Finistère

