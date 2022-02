Mystères au musée : Escape Game Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Catégories d’évènement: Rhône

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, le samedi 14 mai à 18:00

Venez vivre une nuit pleines d’aventures, d’énigmes et de frissons. Grâce à une collaboration entre le musée et les professionnels de la Boîte de Pan, participez entre amis ou en famille à un escape game au sein des collections. Mystères au musée en continu à partir de 18h. Tout public. Escape Game Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal
RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal
Rhône

