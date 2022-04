Mystères au crépuscule Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Mystères au crépuscule Paimpol, 21 avril 2022, Paimpol.
Parking de la pointe de Guilben Chemin de Guilben

2022-04-21 – 2022-04-21 Parking de la pointe de Guilben Chemin de Guilben

Bienvenue dans le monde de la nuit ! Visitons les blockhaus de la pointe de Guilben pour connaître l'histoire du site et savoir quel animal s'y abrite l'hiver. Puis baladons-nous à travers les chemins pour découvrir les animaux nocturnes (chauves-souris, insectes…). Prévoir une lampe.

elena.lombart@bretagne-vivante.org +33 6 08 31 25 58

