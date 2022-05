Mystères à vélo Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: 47230

Lavardac

Mystères à vélo Lavardac, 18 juin 2022, Lavardac.
Aire de camping car 32 rue de Riberotte Lavardac

2022-06-18

Lavardac 47230 Balade accompagnée à vélo électrique.

Suivez la fée Mélusine à vélo pour découvrir les mystères et légendes du Lot-et-Garonne. Profitez d’une balade ludique à vélo en profitant des beaux paysages de l’Albret.

Aire de camping car 32 rue de Riberotte Lavardac

