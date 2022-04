Mystères à la Médiathèque Châlons-en-Champagne, 16 avril 2022, Châlons-en-Champagne.

Mystères à la Médiathèque Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 17:30:00

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Marne

Dans une médiathèque sombre, des joueurs et joueuses intrépides s’essaient à des jeux obscurs. Une après-midi centrée sur des jeux d’enquêtes et d’escape game !

3 sessions de jeu sur l’après-midi : de 14h à 15h, puis de 15h15 à 16h15, puis de 16h30 à 17h30.

– Escape Box Samsam : de 5 à 7 ans – de 2 à 5 joueurs

– Escape Box Toy Story : de 4 à 6 ans – de 2 à 5 joueurs

– Escape Game Unlock : plus de 10 ans – de 1 à 6 joueurs

– Undo : le printemps des cerisiers : plus de 10 ans – de 2 à 6 joueurs

– Intime Conviction : l’affaire de la croque-mort : plus de 15 ans – de 2 à 12 joueurs

– Citadelle du temps : plus de 8 ans – de 1 à 4 joueurs

– Paranormal detectives : plus de 12 ans – de 1 à 5 joueurs

– Spy Club : plus de 10 ans – de 2 à 4 joueurs

Tout public.

Sur inscription dès le samedi 2 avril.

Attention ! Seulement 2 jeux sont adaptés aux plus jeunes, pensez-bien à vous inscrire pour être sûre de pouvoir jouer !

+33 3 26 26 94 26

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne

