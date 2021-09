Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, Gard Mystères à Bagnols sur Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard

Mystères à Bagnols sur Cèze Bagnols-sur-Cèze, 17 septembre 2021 2021-09-17 – 2021-09-24 Espace Saint Gilles Avenue Léon Blum

Bagnols-sur-Cèze Gard Espace Saint Gilles Bagnols-sur-Cèze Gard Bagnols-sur-Cèze Jeu en ligne diffusé sur les sites et réseaux sociaux de la Ville à partir du 17 septembre.Saison 1# – La Donation de Léon Alègre Un descendant de Léon Alègre, fondateur de la première bibliothèque de Bagnols-sur-Cèze clame qu’on lui a volé son héritage… Il menace de faire fermer les lieux. Un document historique existe et atteste de la donation de Léon Alègre à la Ville mais a disparu depuis bien longtemps. Faites chauffer vos méninges et aidez-nous à résoudre énigmes et casse-têtes afin de retrouver le fameux document. +33 4 66 33 20 00 https://bagnols-pom.c3rb.org/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-09-08 par

