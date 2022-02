Mystère trio 4tet Saint-Amand-Montrond, 12 mars 2022, Saint-Amand-Montrond.

Mystère trio 4tet Saint-Amand-Montrond

2022-03-12 21:00:00 – 2022-03-12

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

Depuis 20 ans maintenant, Mystère Trio 4tet sillonne les routes du globe avec son swing singulier, métissé et original qui puise son inspiration dans le jazz manouche, les musiques latines, l’afrojazz, le blues et la musique des Balkans. Ce brassage des cultures forme un tout surprenant où l’on ressent la cohésion de quatre musiciens talentueux unis par cette envie de partage. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoire.

+33 2 48 82 11 33

Depuis 20 ans maintenant, Mystère Trio 4tet sillonne les routes du globe avec son swing singulier, métissé et original qui puise son inspiration dans le jazz manouche, les musiques latines, l’afrojazz, le blues et la musique des Balkans. Ce brassage des cultures forme un tout surprenant où l’on ressent la cohésion de quatre musiciens talentueux unis par cette envie de partage. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Pyramide des Métiers d’Art

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE