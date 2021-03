Mystère sur Paradise Les Pechus, 26 mars 2021-26 mars 2021, Orléans.

Mystère sur Paradise

Les Pechus, le vendredi 26 mars à 21:00

Un spectacle interactif en ligne, à domicile avec 12 comédiens en live. ————————————————————————– ### La Compagnie de théâtre orléanaise LES PÊCHUS a mis au point, pendant la période de confinement, un concept de théâtre interactif à domicile. **En quoi consiste ce jeu original ?** Les équipes (de 1 à 6 personnes) se connectent à un site dédié à cette aventure. Depuis leurs ordinateurs, ils ont deux heures pour résoudre un mystère. Trois journalistes jouent en temps réel une émission de télévision et les accueillent. Une interface leur fournit de multiples informations et surtout, ils ont la possibilité d’interroger en visioconférence tous les personnages suspects, joués en direct par des acteurs. **Un scénario qui justifie l’usage des visioconférences** L’histoire se déroule dans le futur, dans un vaisseau spatial. Les enquêteurs interrogent l’équipage depuis la Terre. **Prochaine séance** VENDREDI 26 MARS à 21H « MYSTÈRE SUR PARADISE : qu’est-ce que c’est ? » [https://youtu.be/moN9ibRlT_Y](https://youtu.be/moN9ibRlT_Y) **Points forts**  L’interface est facile d’accès, immersive et unique (un seul site) : rien à voir avec les visios de travail !  12 comédiens motivés, et heureux de jouer aussi : c’est un vrai moment de convivialité.  Possibilité de jouer en famille (à partir de 13 ans).  On peut collaborer avec les autres équipes (un espace de chat est réservé aux enquêteurs).  Une aide technique est apportée en direct si nécessaire.  Les spectateurs sont chez eux : possibilité de grignoter, prendre l’apéro, tout en faisant le jeu. **Informations pratiques** Ce spectacle est soutenu par la DRAJES Centre-Val de Loire. Une bonne connexion internet est nécessaire, ainsi qu’un appareil dont les logiciels sont mis à jour. Page Facebook du jeu : [[https://www.facebook.com/mystereparadise](https://www.facebook.com/mystereparadise)](https://www.facebook.com/mystereparadise) **Contact:** LES PÊCHUS -Théâtre innovant et interactif – [[aline.bourgoin@gmail.com](mailto:aline.bourgoin@gmail.com)](mailto:aline.bourgoin@gmail.com) – 06 77 74 40 13 – [www.lespechus.com](http://www.lespechus.com)

à partir de 15€

Un spectacle interactif en ligne et en live. Menez une enquête sur un vaisseau spatial.

