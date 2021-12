Dreux Médiathèque de l'Odyssée Dreux, Eure-et-Loir Mystère, Mystère… Médiathèque de l’Odyssée Dreux Catégories d’évènement: Dreux

Victor Hugo était adepte de spiritisme, en particulier après le décès de sa fille Léopoldine. Suivez-le dans le milieu de l’ésotérisme.

8 personnes maximum par groupe

Mysterium – jeu de plateau Médiathèque de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

Médiathèque de l'Odyssée Dreux