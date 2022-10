Mystère, Frissons et Sucres d’Orge

2022-11-19 – 2022-11-19 EUR 8 10 Catastrophe à la fabrique de jouets !



A quelques jours de Noël, les employés de Valentine démissionnent tous les uns derrière les autres, terrorisés par une présence invisible et effrayante dans les ateliers…



Serait-ce une sorcière ?

Ou juste une mauvaise farce?

Plus le choix, Valentine va devoir faire appel au Détective Colomba et à son associé, le farfelu Rufus, pour tâcher de découvrir qui se cache derrière ce terrifiant mystère…

Une comédie pour toute la famille !



