Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame Aisne, Mont-Notre-Dame Mystère et patrimoine à Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame Catégories d’évènement: Aisne

Mont-Notre-Dame

Mystère et patrimoine à Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame, 5 septembre 2021, Mont-Notre-Dame. Mystère et patrimoine à Mont-Notre-Dame 2021-09-05 09:30:00 – 2021-09-05 11:30:00

Mont-Notre-Dame Aisne Mont-Notre-Dame L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose une découverte ludique du patrimoine de la Communauté de communes du Val de l’Aisne.

Enigmes grandeur nature à faire en famille

Nombreux lots à gagner

fortdeconde02@orange.fr +33 3 23 54 40 00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Mont-Notre-Dame Autres Lieu Mont-Notre-Dame Adresse Ville Mont-Notre-Dame lieuville 49.29359#3.58148