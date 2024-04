Mystère et boule de poils à St Benoit Saint-Benoît-la-Forêt, samedi 14 septembre 2024.

Mystère et boule de poils à St Benoit Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire

Samedi

Au cœur de la forêt de St Benoît, un crime a été commis. Qui a donc pu le commettre ? La commissaire Fouine et son adjoint Blaireau ont besoin de votre aide pour mener l’enquête. Toutes vos capacités d’analyse et d’observation ainsi qu’une bonne dose d’intuition seront nécessaires pour résoudre le crime et découvrir le coupable. A vos loupes ! 3..2..1 C’est parti pour l’enquête ! RDV à 14h30 sur le parking devant l’église de Saint Benoît la Forêt. Réservation obligatoire. Remarques Bonnes chaussures, vêtements couvrants. Possible en famille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 14:30:00

fin : 2024-09-14

Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

