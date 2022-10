Mystère et boule de gomme

2022-10-29 – 2022-10-29 11:00:00 11:00:00 EUR 5 5 ? C’est ce rêve que propose le magicien Benoît Grandin Le temps de quelques illusions avec un personnage qui finit par multiplier à volonté ses bonbons fantaisies et ses chocolats géants avec la complicité de son public.

Les spectateurs sont alors invités aux frontières de la magie et du théâtre, à voyager dans un monde coloré d’instant magique.

Spectacle jeune public à partir de 3 ans. Durée 60 minutes Tarif unique : 5 €





Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/les-magiciens-du-garlaban/evenements/mystere-et-boule-de-gomme Spectacle de Benoît Grandin Quel enfant n'a pas rêvé un jour d'acquérir plus de bonbons qu'il n'en faut dans une boutique ?

