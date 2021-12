Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon MYSTÈRE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stéphane emménage dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est un loup… **+7 ans** COMEDIE FAMILIALE DE DENIS IMBERT AVEC VINCENT ELBAZ… FRANCE – 2021 – 1H24 – +7 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

