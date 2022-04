Mystère Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Mystère Espace Aragon, 9 avril 2022, Oissel. Mystère

du samedi 9 avril au dimanche 24 avril à Espace Aragon

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Denis Imbert était à la recherche d’une histoire consacrée à la nature. Fabrice Denizot lui a raconté l’histoire vraie d’une petite fille à qui l’on offre un chiot qui s’avère être un loup. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T17:00:00

