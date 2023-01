Mystère de Sainte Reine Alise-Sainte-Reine, 26 août 2023, Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine.

Mystère de Sainte Reine

2023-08-26 – 2023-08-27

Depuis plusieurs siècles, pratiquement sans interruption, les habitants d’Alise racontent à la fin du mois d’août, à l’attention des pèlerins et des spectateurs venus de tous horizons, l’histoire du martyre, survenu en l’an 253, d’une jeune chrétienne, Reine, native de l’Auxois.

Cette fête commence par une procession en costumes qui traverse les rues du village le samedi soir et le dimanche matin selon un rituel inchangé depuis les années 1650, puis se poursuit, dans le cadre exceptionnel du théâtre des Roches, par une pièce de théâtre qui relate l’histoire de Reine, jeune fille, noble gauloise, éveillée par sa nourrice à la foi chrétienne qui refuse de céder aux avances d’un général romain ” Olibrius ” et de renoncer à sa foi. Cette pièce, appelée mystère, dans la tradition médiévale, s’achève par son supplice. Décapitée, sur les pentes du mont Auxois, Reine y sera inhumée. Son corps martyrisé sera transféré plus tard dans la ville gallo-romaine d’Alésia où se développera le culte qui se poursuit aujourd’hui encore.

Le texte de la pièce de théâtre à laquelle vous assisterez samedi soir (21 heures) ou dimanche après-midi (15 heures) a été écrit en 1877. De nombreuses pièces l’avaient précédée depuis les années 1600, mais toujours avec un même souci de faire revivre le contexte des persécutions contre les chrétiens tel qu’on se l’est imaginé à chaque époque.

Venir assister à ces représentations et aux défilés, c’est participer à l’effort de reconstitution par les habitants d’Alise d’événements fondateurs de la ferveur bourguignonne. C’est aussi s’immerger dans l’ambiance d’un temps révolu qui pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre le nôtre, tout en profitant des délices de la modernité : beauté des costumes, richesse des éclairages, embrasement du théâtre le samedi soir, restauration sur place. C’ est sans aucun doute l’opportunité de visiter le Centre d’Interprétation du Muséoparc pour entrer dans le vif de la bataille opposant César et Vercingétorix, mieux connaître les restes de la ville gallo-romaine d’Alésia et de l’antique basilique Sainte Reine sans oublier l’hôpital construit en 1659 pour accueillir les pèlerins malades. Une plongée stimulante dans les plus belles pages de l’histoire de France ! Un vrai week-end dépaysant ! »

