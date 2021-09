Maubeuge Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge, Nord Mystère dans la Sthrau Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Vous pensiez connaître la salle Sthrau, son histoire et ses secrets ? Rien de moins sûr ! A l’aide de votre smartphone, partez à la découverte d’énigmes inédites qui vous dévoileront les mystères de la salle Sthrau. N’attendez plus et devenez un explorateur 2.0 en (re)découvrant la salle Sthrau sous un nouveau jour ! Par la Compagnie l’Eléphant dans le Boa

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide et dans la limite des places disponibles

Devenez un explorateur 2.0 en (re)découvrant la salle Sthrau sous un nouveau jour ! Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge

