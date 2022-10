CHUT(E) ! ON RIGOLE – Stage de Clown Mystère Bouffe Le Pré-Saint-Gervais Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais

Seine-Saint-Denis

CHUT(E) ! ON RIGOLE – Stage de Clown Mystère Bouffe, 18 novembre 2022, Le Pré-Saint-Gervais. CHUT(E) ! ON RIGOLE – Stage de Clown 18 – 20 novembre Mystère Bouffe

Tarifs: Réduit* 90€ Plein : 110€ + 10€ Adhésion annuelle *(demandeurs d’emplois, étudiants, retraités)

La Compagnie du Mystère Bouffe propose un stage de clown les 18, 19 et 20 novembre. Il sera dirigé par Jonathan Thomas qui est un clown formé à l’école du Savomar! Mystère Bouffe 23 rue André Joineau, 93310 Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France Ce stage de comédie burlesque nous invitera à explorer nos atouts comiques cachés, à travers des jeux ludiques, des exercices ou des improvisations pour trouver et comprendre son propre langage corporel. Accident, chute burlesque, slapstick, nous chercherons le lâcher prise pour trouver le plaisir du jeu et discerner ce qui fonctionne et pourquoi cela fait rire. Nous découvrirons un panel d’outils techniques pour tenter de comprendre les effets comiques du corps et les lois de leurs enchaînements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T19:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Mystère Bouffe Adresse 23 rue André Joineau, 93310 Ville Le Pré-Saint-Gervais Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Mystère Bouffe Le Pré-Saint-Gervais Departement Seine-Saint-Denis

Mystère Bouffe Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pre-saint-gervais/

CHUT(E) ! ON RIGOLE – Stage de Clown Mystère Bouffe 2022-11-18 was last modified: by CHUT(E) ! ON RIGOLE – Stage de Clown Mystère Bouffe Mystère Bouffe 18 novembre 2022 Le Pré-Saint-Gervais Mystère Bouffe Le Pré-Saint-Gervais

Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis