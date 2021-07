Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Mystère aux bords des Gaves ! Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Archives départementales des Landes, le samedi 18 septembre

### Tentez de résoudre une énigme dont l’histoire s’est réellement passée dans notre département, au XIXe siècle, avec cet Escape Game ! Trouvez la solution au milieu de toutes ces archives. Attention à bien suivre les indications que vous dénicherez dans une pièce névralgique des Archives, où l’on peut vous surprendre à tout moment… Vous aurez 45 minutes pour comprendre pourquoi cette veuve a disparu dans son village dans les années 1890. Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, chuchotez, écoutez, et vous sortirez.

Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public à partir de 18 ans. 6 personnes maximum. Départs : 20h et 21h. Durée : 45 minutes.

Archives départementales des Landes 25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

2021-09-18

